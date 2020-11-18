 

Педиатр Добрецова назвала крайне опасным ношение масок детьми до 6 лет

18.11.2020, 16:17, Разное

Педиатр Ирина Добрецова считает, что детям, не достигшим шестилетнего возраста, крайне опасно постоянно носить маски. У них в таком маленьком возрасте недостаточно сформировались легкие и бронхи.
Врачи всего мира считает, что защитная маска, надетая на ребенка, не защищает его от вирусов. К тому же у него увеличивается риск заражения. Дети все время тянут грязные руки к лицу. К тому же маска формирует парниковый эффект при не совсем зрелой дыхательной системе. Это приводит к тому, что в носовой полости начинают активнее размножаться бактериями.

Что касается малышей до года, то у них может наступить синдром внезапной смерти. Это опять же связано с недостаточно развитой дыхательной системой. К тому же детям очень трудно объяснить, зачем нужен этот предмет.

Надевать медицинскую маску можно только на короткое время. Если ребенок пребывает с родителями в месте большого скопления людей, то это рекомендуется сделать не более чем на 15 минут.



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