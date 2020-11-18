Игорь Матвиенко назвал катастрофической ситуацию в российском шоу-бизнесе

18.11.2020, 16:17, Разное

Известный продюсер и автор песен Игорь Матвиенко пояснил о катастрофической ситуации, которая на сегодняшний день складывается в российском шоу-бизнесе. В рамках недавнего интервью он поделился информацией, как протекает рабочий процесс в период пандемии коронавируса.

По словам Матвиенко, из-за карантина без работы остались многие музыканты, поэтому им пришлось менять род деятельности. Сам же продюсерский центр потерял почти все свои доходы. Из-за введенных ограничений пришлось переносить запланированные концерты.

В то же время работа многих музыкальных проектов продолжается. В скором будущем группа «Любэ» порадует слушателей новым материалом. Песни станут саундтреками к кинолентам.

Группа «Иванушки» планировала нынешней осенью устроить шоу по случаю 25-летия коллектива. Мероприятие перенесено на следующий год. Сейчас артисты работают над записью юбилейного альбома «25 тополиных лет».

За последнее время сфера шоу-бизнеса в корне поменялась, поэтому новые звезды в том понятии, которое существовало ранее, могут и не появиться. Сейчас, чтобы стать знаменитым, необходимо как минимум быть популярным блогером. Однако таковых продюсировать у Матвиенко пока планов нет, пишет ФАН.