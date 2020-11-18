В СБУ рассказали о разоблачении группы лиц, терроризировавших жителей Харьковской области

18.11.2020, 16:10, Новости дня

Сотрудники СБУ в Харьковской области сообщили о разоблачении преступной группы, которая давала деньги в долг местным жителям, сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook 18 ноября.

Когда им возвращали долг, они требовали “проценты”, размер которых превышал сумму кредита в несколько раз, уточнили в СБУ.

“В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности угрожали убийством, избиением, похищением людей”, – написал Абдула.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1807860596045974

По его словам, в одном из случаев участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тыс гривен. В случае невыплаты этой суммы ей и ее матери угрожали физической расправой

Правоохранители задержали организатора группы при получении части долга в размере $6 тыс. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления задержанному и другим участникам группы.