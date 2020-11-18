 

Путин назначил выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

18.11.2020, 16:10, Новости дня

Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты учащимся медицинских учреждений, помогающим медикам в борьбе с коронавирусом, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства в ходе совещания с правительством заявил, что студенты-медики проводят большой объем работы, не связанный с лечением коронавирусных больных, это позволяет высвободить более опытные кадры на борьбу с инфекцией, передает ТАСС.

«Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю <…> предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», – отметил президент.

Для студентов медвузов, ординаторов и аспирантов выплата составит 10 тыс. рублей в месяц, для студентов медучилищ – 7 тыс. рублей в месяц.

В ходе совещания президент также сравнил работу заболевших коронавирусом врачей на дому с подвигами времен Великой Отечественной, и призвал не требовать такого поведения от всех медиков.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Врач пояснил, как избежать второй волны COVID-19

28.07 / Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

29.07 / Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

24.09 / НАБУ настаивает на продолжении расследования дела “Роттердам плюс”

11.09 / Небензя сравнил ситуацию с Навальным с грязной постановочной игрой

11.09 / Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

15.07 / Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

06.11 / У здания ФСБ в Москве активисты устроили перформанс с “казнью Христа” в поддержку политзаключенных

16.09 / На сценариста “Телебачення Торонто” напали неизвестные из-за шутки о традиционных ценностях

02.07 / Трамп пообещал «фантастический» рост американской экономике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска