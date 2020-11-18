 

Стало известно о «неспецифическом» воздействии прививки БЦЖ на коронавирус

18.11.2020, 16:10, Новости дня

Среди жителей стран, где проводят массовую вакцинацию противотуберкулезной прививкой БЦЖ, был отмечен более низкий уровень распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

«Без сомнения, иммунологическая подоплека для этого есть, объясняется она несколькими вещами. После вакцинации клетки находятся в режиме готовности, режиме активации, в ответ на любую иную инфекцию они очень быстро отвечают продукцией цитокинов – тех молекул, которые обеспечивают межклеточное взаимодействие. За счет этого активируется клеточный иммунитет, иммунный ответ, который обеспечивает протекцию как в отношении вирусных инфекций, так и в отношении бактериальных инфекций», – передает ТАСС его слова.

Академик добавил, что в случае с коронавирусом многие осложнения связаны, в том числе, с присоединением бактериальной инфекции. Также Тотолян пояснил, что в странах, где БЦЖ-вакцинация узаконена и проводится в обязательном порядке при рождении, распространение коронавирусной инфекции и доля летальных случаев была существенно ниже. По его словам, ученым предстоит разобраться, не является ли это «статистической уловкой», или действительно существуют основания для связывания БЦЖ-вакцинации и такого неспецифического действия этой вакцинации в отношении вируса.

Напомним, ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.

При этом американские и японские математики усомнились в том, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом нового типа, проследив за развитием COVID-19 среди разных возрастных групп в семнадцати странах мира, где в прошлом проводилась вакцинация.



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