Ксения Собчак показала фото подросшего сына в день его рождения

18.11.2020, 16:09, Разное

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак показала подросшего сына Платона в день его рождения. Мальчику 18 ноября исполнилось четыре года. Снимком наследника она поделилась в социальной сети Instagram.

На фото можно видеть крупным планом лицо маленького Платона. Сын Собчак мило улыбается, показывая зубы. В описании к публикации ведущая написала, что 18 ноября – главный день календаря для нее. Поклонники в комментариях отметили, что у Платона есть сходство во внешности с отцом Ксении Собчак. Многие коллеги поздравили теледиву с днем рождения сына.

Напомним, что Собчак родила ребенка, находясь в браке с актером Максимом Виторганом. Пара познакомилась в 2013 году, спустя несколько месяцев стало известно о романе знаменитостей. Собчак и Виторган решили устроить тайную свадьбу, куда пригласили только родителей.

В 2018 году ведущая и актер развелись. У Собчак сразу же начался роман с популярным театральным режиссером Константином Богомоловым. 13 сентября 2019 года пара официально оформила отношения и обвенчалась в церкви. У нового мужа Ксении Собчак от предыдущего брака есть дочь.