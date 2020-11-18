Хрусталев после выписки из больницы порадовал фанатов пикантным фото в вязаном шарфе

18.11.2020, 16:09, Разное

Ведущий и комик Дмитрий Хрусталев после выписки из больницы порадовал поклонников пикантным фото. Он обнародовал снимок с голым торсом в шортах, на шее шоумена присутствовал вязаный шарф.

После экстренной госпитализации Дмитрий Хрусталев решил заняться своим здоровьем. Он рассказал, что в ближайшее время не будет работать. Своим подписчикам шоумен решил показать, чем занимается на больничном. Он пошутил, что увлекся вязанием. Соведущий Хрусталева Иван Ургант отметил, что подобное занятие может довести до больницы.

Позже выяснилось, что шоумен говорил о вязании всерьез. После выписки из больницы он уже завершил одну свою работу. Речь идет о шарфе, выполненном в сине-коричневых оттенках.

Дмитрий Хрусталев примерил изделие на себе. В комментариях подписчики отметили, что ведущий может заниматься чем угодно, только быть здоровым.

Несколько дней назад шоумен напугал поклонников и коллег своей экстренной госпитализацией. По дороге из Санкт-Петербурга Дмитрий Хрусталев внезапно потерял сознание. Водитель сразу же отвез знаменитость в медучреждение. Там врачи быстро привели пациента в чувство. Предварительно выяснилось, что здоровье Хрусталева ухудшилось на фоне лекарственной несовместимости и сильного переутомления.