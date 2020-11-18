 

Ольга Бузова предстанет в образе Малефисенты на шоу «Ледниковый период»

18.11.2020, 16:09, Разное

Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова на шоу «Ледниковый период» предстанет в образе сказочной героини Малефисенты. Эфир можно будет посмотреть через три недели.
В социальной сети Instagram Ольга Бузова показала фотографию, сделанную в гримерной. На ней она предстала в образе Малефисенты. Взгляд теледивы устремлен вдаль, на ее голове присутствуют черные рога. Визажисты сделали партнерше фигуриста Дмитрия Соловьева яркий макияж.

В комментарии к посту Бузова написала, что во вторник завершились очередные съемки проекта «Ледниковый период». Через три недели зрители узнают, какие оценки получила пара за свой прокат. Поклонники сразу же поняли, что ведущая «Дома-2» перевоплотилась в Малефисенту, которую играла Анджелина Джоли.

Напомним, что, несмотря на полученную травму, Бузова все-таки решила продолжить участвовать в ледовом проекте. Она очень много времени проводит на катке, желая удивить новыми достижениями публику.



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