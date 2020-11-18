People’s Daily рассказала, как горстка богачей вновь определила итоги американских выборов

18.11.2020, 16:05, Новости дня

Оба кандидата в президенты США потратили огромные суммы денег на телевизионную рекламу и продвижение в других средствах массовой информации. Однако, как пишет People’s Daily, это было сделано лишь для того, чтобы иметь возможность получить дополнительные голоса и чтобы в правительстве Америки оказались только представители богатейшей прослойки населения.



Reuters

«В политике США имеют значение только две вещи. Первая — это деньги, а какая вторая, я не помню». В 1895 году конгрессмен из Огайо Марк Ханна объяснил, как устроена американская политика. Прошло 125 лет, и этот подход нисколько не изменился.

Оживленные выборы 2020 года — это громкий комментарий, подтверждающий американскую политику денег. Согласно данным Центра ответственной политики, беспартийной организации, американские выборы в 2020 году обошлись почти в 14 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем. Среди этих расходов, которые даже превышают годовой ВВП некоторых небольших стран, общие расходы на президентские кампании достигли 6,6 миллиарда долларов, а расходы на выборы в конгресс, как ожидается, превысят 7 миллиардов долларов.

Поскольку в Соединённых Штатах бушует пандемия коронавируса, оба кандидата в президенты потратили огромные суммы денег на телевизионную рекламу и продвижение в других средствах массовой информации. К 19 октября оба лагеря уже выделили 1,5 миллиарда долларов на рекламные расходы. Некоторые телеканалы даже собирали деньги как с команды Байдена, так и с команды Трампа, и транслировали десяток противоположных друг другу рекламных кампаний в день, из-за чего у аудитории возникала своего рода «шизофрения». Кандидаты «сожгли безумное количество денег» на рекламу по телевидению, на онлайн-платформах, в социальных сетях и на выступлениях — всё лишь для того, чтобы иметь возможность получить дополнительные голоса.

Поскольку деньги являются «грудным молоком» для вскармливания голосов, то с самого начала было предопределено, что в правительстве Соединённых Штатов окажутся представители богатейшей прослойки населения. Как сообщается, крупные компании и привилегированные заинтересованные группы тратят большие деньги на финансирование, с тем чтобы, когда эти «сильнейшие игроки» получат власть, они «отблагодарили» их. В 2018 году Мик Малвейни, тогдашний директор Административно-бюджетного управления США, признался: «У нас была иерархия в моём офисе при конгрессе. Если вы лоббист, который никогда не давал нам денег, я не разговаривал с вами. Если вы уже жертвовали нам деньги, то я мог с вами пообщаться».

Так сколько нужно пожертвовать, чтобы на тебя «обратили внимание»?

Федеральный закон США требует, чтобы все партии и комитеты политических действий оглашали имя каждого спонсора, который пожертвовал более 200 долларов. К концу августа 2,8 миллиона американцев, которые составляют лишь 0,86% населения США, пожертвовали более 200 долларов на всеобщие выборы. Эти деньги составили 74% от средств предвыборной кампании. Небольшая группа людей, всего 44 тысячи человек, пожертвовала на тот момент более 10 тысяч, что составило около 2,3 миллиарда долларов. А 2635 человек пожертвовали на всеобщие выборы в общей сложности 1,4 миллиарда долларов. Эта часть так называемых крупных пожертвований составляет лишь одну миллионную (0,0001%) от общего количества.

13 октября на британской версии новостного портала The Conversation была опубликована статья Ричарда Бриффо, профессора права Колумбийского университета, в которой он говорит о том, что большую часть частного финансирования президентских выборов составляют пожертвования небольшой группы людей. Люди, критикующие американское социальное неравенство, часто говорят об 1%, но с точки зрения предвыборного капитала влиятельными являются только 0,0001% людей.

Бриффо подчёркивает, что финансирование выборов небольшим количеством очень богатых людей искажает политический процесс. Проблема уже не в том, что идёт обмен денег на голоса избирателей, а в том, что избранные политики будут неохотно придерживаться позиции, которая противоречит интересам крупных спонсоров, и законодательная повестка дня США будет контролироваться этими финансовыми донорами.

Кто платит за волынку, тот и заказывает музыку. К сожалению, большинство обычных людей в Соединённых Штатах не могут «платить за волынку». Поэтому в условиях пандемии противоэпидемическая политика Белого дома была такова: не нужно запускать больше рекламных роликов на телевидении, демонстрирующих научные знания о профилактике заболевания; также не нужно вводить строгих мер для защиты безопасности жизни большинства людей; только в медицинской промышленности было нанято по пять лоббистов на каждого члена конгресса, чтобы ослабить или отменить положения о контроле над ценами на лекарства в принятом конгрессом законопроекте о новых лекарствах от коронавирусной пневмонии. Даже 4 ноября, в день, когда проходили всеобщие выборы, в Соединённых Штатах было зарегистрировано более 100 тысяч новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордом с момента вспышки эпидемии.

На весах американской политики на одной чаше находятся 99,999% жизней обычных людей, в том числе более 200 тысяч погибших в результате эпидемии, и 30 миллионов гражданских лиц, не имеющих медицинской страховки, на другой — горстка богачей, крупных компаний и заинтересованных групп. Несмотря на их небольшое количество, поскольку они являются спонсорами американской политики и тесно связаны с политическими деятелями, они превратились в самую важную составляющую США.

Это и есть абсурдная политика денег, «деньгократия», которую оказалось невозможно изменить на президентских выборах в США 2020 года.