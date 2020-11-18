 

На Марсе найдены свидетельства возможного выживания микробов

18.11.2020, 16:00, Новости дня

После проведенного на факультете почвоведения МГА исследования ученые пришли к выводу, что примитивные виды живых организмов все-таки могут существовать на Марсе. Разумеется, речь идет только о микробах.

Ученым известно, какое влияние на структуру почвы Земли оказывают так называемые перхлораты. Сравнив земные образцы с марсианскими, они обнаружили много общего именно в данном вопросе.

Высокая концентрация перхлоратов способствует развитию мира микроорганизмов, уточняют исследователи. Судя по полученным результатам, на Марсе существуют именно такие условия. Наличие жизни на Красной планете, это, конечно же, не доказывает. Однако перспективы обнаружения ее все-таки есть.



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