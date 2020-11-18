 

Путин потребовал обеспечить все регионы бесплатными лекарствами от COVID-19

18.11.2020, 15:48, Новости дня

Во всех российских регионах необходимо обеспечить пациентам с коронавирусом доступ к бесплатным лекарствам, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Глава государства на совещании заявил, что «дело не только в деньгах, в ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют», передает ТАСС.

«Задача правительства, Минпромторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям», – сказал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил о том, насколько сейчас обеспечены регионы лекарствами. «По лекарственному обеспечению в рамках выделения средств – сегодня 43 региона обеспечивают на амбулаторном этапе, остальные заключают или в процессе заключения договоров», – сообщил глава ведомства.

Также в ходе совещания президент заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере 10 и 7 тыс. рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Госналоговая служба Украины запустила сервис отслеживания оплаты налогов через Telegram и Viber

13.10 / После стрельбы под Нижним Новгородом завели дело о халатности

13.07 / Турция понадеялась на сохранение Айя-Софии в списке ЮНЕСКО

25.07 / В результате стрельбы на базе ВВС США в штате Флорида погиб человек

25.06 / Малый бизнес в Узбекистане освободят от налогов на сумму $33 млн

28.09 / Ефремов пожаловался суду на давление со стороны Пашаева

17.10 / Трамп оценил версию о связи сбоя в Twitter с публикацией о Байдене-младшем

30.07 / Завершились проверочные испытания ракеты «Протон» на Байконуре

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

29.07 / В разгар лета Париж недосчитался иностранных туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска