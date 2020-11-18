 

Мнение: Алиев в Карабахе

18.11.2020, 15:35, Разное

Посещение Алиевым отвоёванных территорий в Джебраиле и Физули, а также границу с Ираном на юге Карабаха.

Еще много фотографий тут https://media.az/politics/1067799553/ilham-aliev-i-mehriban-alieva-v-fizuli-dzhebraile-i-hudaferine-foto/

Во время визита Алиев заявил что:

1. Будет построена новая дорога Физули-Шуша.
2. За сожженные дома Азербайджан намерен требовать компенсации.
3. У Карабаха не будет никакого особого статуса (на этот счет у Армении другое мнение).

Источник: Colonel Cassad



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