Мнение: Алиев в Карабахе

18.11.2020, 15:35, Разное

Посещение Алиевым отвоёванных территорий в Джебраиле и Физули, а также границу с Ираном на юге Карабаха.

Еще много фотографий тут https://media.az/politics/1067799553/ilham-aliev-i-mehriban-alieva-v-fizuli-dzhebraile-i-hudaferine-foto/

Во время визита Алиев заявил что:

1. Будет построена новая дорога Физули-Шуша.

2. За сожженные дома Азербайджан намерен требовать компенсации.

3. У Карабаха не будет никакого особого статуса (на этот счет у Армении другое мнение).