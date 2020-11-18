 

Мнение: Появится ли в Нагорном Карабахе военная база России?

18.11.2020, 15:25, Разное

Совет Федерации легализовал переброску в Нагорный Карабах российских десантников.

Глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Путин имел право направить войска в зону конфликта в НКР для решения оперативных задач, но решение Совета Федерации по этому вопросу потребовалось, потому что размещение контингента планируется долгосрочным.

Если мне не изменяет память, согласие Совета Федерации на «долгосрочное использовать вооруженные силы за пределами территории страны», принятое в свое время по Сирии, обернулось тем, что в Сирии мы закрепились надолго, там даже появились российские воееные базы – в Латакаии и Татрусе.

В Нагорном Карабахе тоже может появится российская военная база? Или перетопчемся?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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