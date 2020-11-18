Суд отказался удовлетворить иск ФНС к “МелТЭК”

18.11.2020, 15:23, Разное

Ранее по ходатайству участников судебного разбирательства суд также отменил ряд мер по обеспечению иска, принятых по заявлению налогового органа.

ФНС России в рамках дела о банкротстве обратилась в суд с заявлением о взыскании убытков с предприятий угольного кластера (ООО “МелТЭК”, ООО “Энергия-НК”) и его руководителей, в качестве соответчиков были привлечены иные лица.

По итогам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.