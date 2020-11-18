В США одобрили первый тест на COVID-19, который можно провести дома самостоятельно

18.11.2020, 15:15, Разное



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Американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) дало экстренное разрешение на применение первого экспресс-теста на COVID-19, который можно использовать самостоятельно в домашних условиях. Его результат можно получить в течение получаса. Производитель теста, компания Lucira, предполагает, что его цена будет не более 50 долларов, сообщает The New York Times.

Как работает тест

Для проведения теста человек должен у себя взять мазок из носа. Анализ основан на обнаружении генетического материала вируса (РКН), это ПЦР-тест. Набор включает стерильные палочки для проведения мазка, пробирку для полученного мазка и диагностическое устройство, которое работает от батареек. Результат можно узнать по изменению цвета индикатора устройства.

Человек, который получил положительный результат, должны самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью. Негативный результат не исключает инфекции. Если на его фоне имеются симптомы COVID-19, нужно обратиться к врачу.

Для кого предназначен тест

FDA разрешило использование нового теста для пациентов, у которых подтвержден или подозревается COVID-19. Его точность для диагностики инфекции у бессимптомных пациентов неизвестна. Приобрести тест можно по рецепту врача.

Самостоятельное использование теста рекомендовано людям старше 14 лет. Детям 13 лет и младше тест должен проводить медицинский работник. Также тестом могут пользоваться медработники в своей практике в амбулаториях и стационарах.

Что может дать этот тест

Внедрение тестов, которые можно проводить дома, дает возможность для более широкой диагностики инфекции SARS-CoV-2 вне медицинских учреждений. Тесты, которые были одобрены для домашнего использования ранее, требовали отправки материалов для исследования в лаборатории.

Теперь больше людей (пока – только в США) с COVID-19 получит возможность принять быстрое решение, чтобы защитить себя и окружающих, основываясь на результатах теста. Об этом заявил директор Центра по контролю оборудования и радиационной безопасности FDA Джефф Шурен (Jeff Shuren).