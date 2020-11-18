Путин сравнил работу медиков в период коронавируса с подвигами времен ВОВ

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18.11.2020, 15:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин сравнил работу заболевших коронавирусом врачей на дому с подвигами времен Великой Отечественной, и призвал не требовать такого поведения от всех медиков.

В ходе правительственного совещания выступил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, он предложил распространять региональную практику, когда болеющие коронавирусом в легкой форме врачи из дома помогают работе своих коллег, передает ТАСС.

«Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма», – ответил Путин.

Он добавил, что можно восхищаться подобными трудовыми подвигами, как и подвигами Александра Матросова и летчика Виктора Талалихина.

«Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, – это было бы неправильно, это личный выбор каждого человека, в данном случае медработника», – подчеркнул Путин.

Ранее страны БРИКС в Московской декларации XII саммита организации выразили благодарность медикам, борющимся с коронавирусом и выступили за наращивание сотрудничества в борьбе с новыми угрозами.



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