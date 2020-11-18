А что бы выбрали вы? – Личное мнение

18.11.2020, 15:05, Разное

В России принято издевательски ржать над Ангелой Меркель. Старушка с котомкой, бабуля с дурацких костюмах, и, вообще, некрасивая.



Фото: NBC News

Да, с котомкой. Да, в дурацких. Да, некрасивая. Не писечка и никогда ею не была.

И, тем не менее, фрау Меркель — самая влиятельная женщина мира по версии журнала Forbes, начиная с 2006 года.

Только в одном — в 2010 году — Меркель свалилась на 4 строчку рейтинга, а так бессменно занимает его первое место.

Можете подтрунивать над Меркель сколько угодно, но именно она — самая влиятельная женщина мира на протяжении 15 лет. Этим всё сказано.

Стала таковой в 51 год.

В возрасте, когда наши облезлые публичные обезьяны раздеваются до утягивающих трусов и запиливают в Эскортограм свои отфотошопленные, климактерические тушки в тщетной надежде на то, что их ещё можно хотеть, Меркель заняла пост канцлера четвёртой экономики мира и сидит на этом посту по сей день.

Наша среднестатистическая забитая баба, зависимая от мужа, начальника, обстоятельств, делает ставку на писечку. Старается быть факбл везде: в офисе, на школьной линейке ребёнка, в больнице. Наша баба даже рожает при полном параде.

Дебилки называют это «работой над собой».

На самом деле, выстраивать самооценку на фундаменте востребованности женского полового органа, — это участь жалкой давалки. И чем старше баба с такой установкой в башке, тем ниже её уверенность в себе, и, как следствие, несчастнее жизнь.

Не над Меркель стоит ржать, а над эскортограмщицами, которые с возрастом, увы, не умнеют.

Вы, пожалуйста, будьте другими.

Не стремитесь быть тёлками, которым хочется дать за щёку. Стремитесь быть людьми, с которыми интересно поговорить.

Будьте в курсе событий. Будьте актуальны.

Хороший способ быть в курсе событий — новостной инстаграм-канал Solimnews.

Чем он хорош?

1) Там — только полезные новости: без желтухи, фейков, воды и пропаганды. Вы тратите по 2 минуты на новость, и за 10 минут вы — в курсе всех основных событий дня.

Это делает вас актуальным человеком.

Вы будете в курсе новостей, включая те, которые могут обернуться выгодной лично для вас.

Я, например, только из Solimnews узнала, что «Аэрофлот» разрешил опаздывающим пассажирам бесплатно менять билеты.

2) Новости подаются сухо, без их оценки. Только выжимка, самая соль.

Вы можете составить собственное мнение о том или ином событии. Это учит вас думать вместо того, чтобы быть унитазом, готовым принять в себя любое говно чужих мнений.

Это делает вас умнее.

Подпишитесь на канал для думающих людей и умнейте уже, а не то с возрастом придёт лишь Альцгеймер, безо всякой мудрости.

Если бы между вами стоял выбор: прожить жизнь умным человеком или красивым, каким было бы ваше решение? Почему?

Вариант «умным», потому что умный может стать красивым, не предлагать. В заданной мной парадигме, представим, что не может.

Поехали!