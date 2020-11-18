 

Мнение: Связность

18.11.2020, 15:00, Разное

Замглавы Минтранса России Владимир Токарев заявил, что пассажиропоток в поездах дальнего следования в этом году уменьшится на 44% по сравнению с 2019 годом, передает РИА «Новости».

«В 2020 году объемы перевезенных пассажиров ожидаются ниже уровня 2019 года: на дальнем следовании снижение составит 44%», — сказал Токарев.

Понятно, что это следствие локдаунов – как официальных весенне-летних, так и перманентных неофициальных. У людей нет денег, экономика с трудом дышит, соответственно и показатели.

С другой стороны, для столь протяженной страны, как Россия, транспортная связность – показатель ее территориальной устойчивости. Регионы ощущают себя единой страной, когда идет обмен – товарами, услугами, сырьем, людьми. Обособление – прямой путь к регионализации. В ментальном поле обособление ведет к тому же.

В Средние века человек мог прожить всю жизнь на пятачке километров в 50 в диаметре. И вообще ни разу за него не выходить. Вся видимая Ойкумена для него замыкалась именно в этом пространстве, а что там за ним – да кто ж его знает. Любой проходящий путник и его рассказы воспринимались совершенно некритично – не было инструмента проверки его слов. Отсюда и легенды про всевозможных песиголовцев, вампиров, вурдалаков. Нет, сам-то ты их не видел, но люди-то своими глазами!

Собственно, эта ментальная зашоренность, органично вытекающая из скукожившейся связности, и становится причиной того, что телевизор или интернет, или газеты (сейчас это уж совсем рудиментарный способ доставки информации, но естьи  люди, и медвежьи углы, для которых другие способы просто недоступны) – в общем, виртуальная реальность навязывает свои образы точно так же, как и путешественники в средние века. Нет инструмента сравнения, а значит – и критического восприятия получаемой информации.

Поэтому относительно легко разрешается противоречие между картинкой в телевизоре и тем, что человек наблюдает из собственного окна. Это у нас здесь жопа. Ну так она отродясь тут и была. Своя, родная и привычная. Но где-то там все совсем иначе. Вот, люди же говорят – они врать не будут.

Одичание и архаизация – лучшие друзья любой диктатуры. Что нашей, что какой еще. Запад в этом смысле ничем не лучше: все хваленые демократические традиции разом ушли в никуда, и покорное стадо нацепило намордники и отправилось в карантин, истово веря в святую пропаганду, нагнетающую ужас и страсть. Западное образование (за исключением элитного) – это все тот же фргаментарный набор надерганной информации, которая не смогла стать знанием – то есть, системно упакованной картиной окружающего мира. А с чего бы ей стать, если вся суть современного общего образования – это полный отказ от любых зачатков системного мышления.

Все та же связность и системность, которой нет. Что транспортная, что связность мышления – это явление одного уровня и порядка. Нет критерия проверки, нет критичности восприятия – получите диктатуру и распишитесь. Неважно, как она выглядит – административная или информационная. Насильственная или добровольная. Важно то, что мнимая безопасность обменивается на реальную свободу. В итоге у человека не остается ни того, ни другого.

Источник: Эль Мюрид



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