Терапевт Самойлова рассказала, как не заболеть при первых морозах

18.11.2020, 14:55, Разное

Терапевт Анна Самойлова назвала 5 правил, придерживаясь которых, человек не заболеет при первых морозах. Также врач проинформировала «В курсе.ру» о принципах антивирусной диеты.

Терапевт отметила, что её рекомендации помогут как детям, так и взрослым не только легче перенести вирусные заболевания, но и не заболеть вообще. Во-первых, Анна Самойлова рекомендует не пренебрегать вакцинацией, которая просто необходимо в сезон простуд. Наиболее популярны прививки от гриппа, а детям рекомендуется сделать ещё одну – против пневмококковой инфекции, это улучшит течение простого ОРВИ и не приведёт к воспалению лёгких.

Доктор советует избегать общественных мест, а если это невозможно, то обязательно нужно использовать лицевую защитную маску и перчатки. Чтобы уберечь себя от респираторных инфекций, необходимо по возращению домой соблюдать тщательную гигиену рук и промывать нос, то есть убрать вирусы со слизистых оболочек. Самойлова в целях защиты от простуды рекомендует одеваться по погоде: нельзя переохлаждать шею, голову, ноги и руки.

Также необходимо соблюдать антивирусную диету: регулярно добавлять в рацион как можно больше овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С, а также принимать солнечный витамин D (кальциферол). Если человек всё же заболел, то терапевт рекомендует не заниматься самолечением, а сразу обратиться к профильным специалистам.