 

Таролог предсказала грядущие скандалы вокруг завещания Армена Джигарханяна

18.11.2020, 14:55, Разное

Марианна Абравитова предсказала, что вокруг завещания и наследства Армена Джигарханяна вскоре начнутся скандалы. Таролог убеждена, что раздел внушительного имущества умершего актера не пройдет мирно.
Как отметил друг артиста, в завещании указан только один человек – приемный сын Армена Джигарханяна Степан. Другие наследники в документе не обозначены. Марианна Абравитова уверена, что не всех близких людей актера устроит такое положение дел. По словам таролога, на публику многие могут говорить, что «мне ничего не нужно», но на самом деле, претендовать на часть наследства. В пример эзотерик привела пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, так как считает, что она «во что-то верила» и захочет «урвать свое» после смерти бывшего мужа.

Таролог отметила, что Армен Джигарханян при жизни был таким человеком, который мог многое обещать. Когда его одолевала страсть, то он отдавал близким людям все, но, когда «разворачивался в обратную сторону», был способен уничтожить.

Ранее завещание было составлено на имя Виталины Цымбалюк-Романовской, но немного позже артист развелся с женой и изменил свою последнюю волю. Кроме этого, Армен Джигарханян вернулся к экс-супруге Татьяне Власовой.



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