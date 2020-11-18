 

Ученые назвали факторы ожирения и кардиометаболического риска у подростков

18.11.2020, 14:55, Разное

Ученые из Гарвардского института здравоохранения назвали факторы, которые могут предсказать возможное ожирение и кардиометаболический кризис у детей в подростковом возрасте. Оказалось, что определяют эти болезни первые 1000 дней ребенка: от зачатия и до двухлетия.
Результаты исследования исследователи опубликовали в научном издании. Это первый случай, когда специалисты оценили комбинированное влияние различных факторов в раннем возрасте с изменениями метаболического риска и ожирения у подростков. Именно первые 1000 дней жизни являются тем периодом, когда определяются данные риски.

В ходе эксперимента представители Гарвардского института здравоохранения изучили результаты анализов 1038 пар, состоящих из матери и ребенка. Учитывалось, купила ли жительница во время беременности и употребляла напитки с содержанием сахара. Кроме этого, исследователи брали во внимание гестационную прибавку в весе, длительность грудного вскармливания, продолжительность сна младенца и сроки, когда был введен прикорм. По мере того, как увеличивалось количество указанных факторов, росли показатели возможного ожирения и маркеры метаболического риска. Самые высокие показатели имели дети с 5 или 6 факторами.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / В Омске расследуют смерть врача

01.08 / Организаторы «хождений» в Хабаровске оскорбили жителей

10.08 / Дизайнер Шторм показал внешний вид Lada XRAY 2.0

25.09 / Рамсес III — последний великий правитель Древнего Египта

06.09 / Легкоатлет Браун рассказал о здоровом завтраке для похудения

11.10 / Михаил Дегтярев подарил квартиры полицейским, пострадавшим во время разгона субботнего митинга в Хабаровске

07.09 / Поступок Меган Маркл и принца Гарри возмутил их поклонников

09.11 / Эксперты предостерегли от спешки при рассмотрении законов об изъятии детей

10.09 / Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Елена Летучая и другие участники тура по Карелии

19.09 / Мнение: Разряд! Еще разряд!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска