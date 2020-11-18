Ученые назвали факторы ожирения и кардиометаболического риска у подростков

18.11.2020, 14:55, Разное

Ученые из Гарвардского института здравоохранения назвали факторы, которые могут предсказать возможное ожирение и кардиометаболический кризис у детей в подростковом возрасте. Оказалось, что определяют эти болезни первые 1000 дней ребенка: от зачатия и до двухлетия.

Результаты исследования исследователи опубликовали в научном издании. Это первый случай, когда специалисты оценили комбинированное влияние различных факторов в раннем возрасте с изменениями метаболического риска и ожирения у подростков. Именно первые 1000 дней жизни являются тем периодом, когда определяются данные риски.

В ходе эксперимента представители Гарвардского института здравоохранения изучили результаты анализов 1038 пар, состоящих из матери и ребенка. Учитывалось, купила ли жительница во время беременности и употребляла напитки с содержанием сахара. Кроме этого, исследователи брали во внимание гестационную прибавку в весе, длительность грудного вскармливания, продолжительность сна младенца и сроки, когда был введен прикорм. По мере того, как увеличивалось количество указанных факторов, росли показатели возможного ожирения и маркеры метаболического риска. Самые высокие показатели имели дети с 5 или 6 факторами.