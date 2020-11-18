 

Путин призвал поддержать руководителей регионов, где есть сложности с COVID-19

18.11.2020, 14:48, Новости дня

Руководителям регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно помогать, сообщил президент Владимир Путин.

«Я еще (…) скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, надо им еще и помогать», – сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая обозначила проблемные территории, передает РИА «Новости».

«Я еще (…) скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, надо им еще и помогать», – сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая обозначила проблемные территории, передает РИА «Новости».

В свою очередь Голикова заявила, что правительство не критикует регионы России, в которых ситуация с коронавирусом осложнена. Осуществляемый комплекс мер должен поспособствовать стабилизации, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер заявила, что в Карелии самая высокая заболеваемость коронавирусом по России. Она отметила, что «в тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда».

За минувшие сутки в РФ выявили 20 985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.



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