Санду собралась «приложить усилия» для установления позитивных отношений с Москвой

18.11.2020, 14:48, Новости дня

Избранный президент Молдавии и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым заявила, что собирается приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с Москвой.

Санду заявила, что ее миссия – «вывести страну из международной изоляции и наладить хорошие отношения с Россией, что решит важные проблемы для граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Действие и солидарность».

«Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Россией. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество», – добавила она.

Санду и Васнецов обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества. Она поблагодарила посла за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Также президент Молдавии сообщила, что достигнута предварительная договоренность с Москвой о начале работы по продлению освобождения от таможенной пошлины на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года.

Напомним, РФ с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Льготный период трижды продлевался, он должен завершиться 31 декабря этого года.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Додон принял предложение вернуться в должность руководителя партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.