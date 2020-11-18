 

Санду собралась «приложить усилия» для установления позитивных отношений с Москвой

18.11.2020, 14:48, Новости дня

Избранный президент Молдавии и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым заявила, что собирается приложить усилия для установления позитивных и прагматичных отношений с Москвой.

Санду заявила, что ее миссия – «вывести страну из международной изоляции и наладить хорошие отношения с Россией, что решит важные проблемы для граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Действие и солидарность».

«Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Россией. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество», – добавила она.

Санду и Васнецов обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества. Она поблагодарила посла за переданное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Также президент Молдавии сообщила, что достигнута предварительная договоренность с Москвой о начале работы по продлению освобождения от таможенной пошлины на экспорт ряда молдавских товаров, срок действия которого истекает в конце этого года.

Напомним, РФ с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии. Льготный период трижды продлевался, он должен завершиться 31 декабря этого года.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Додон принял предложение вернуться в должность руководителя партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Премьер Армении поздравил Лукашенко с победой

27.06 / Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

07.08 / В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

09.11 / Кернеса зарегистрировали мэром Харькова после заявления в электронном виде

04.11 / ЕС призвал доверять властям США в подсчете голосов на выборах

22.09 / В РФ решили ввести обязательную маркировку ювелирной продукции

30.08 / ЦИК объявил дату начала предвыборной кампании в Украине

17.07 / Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки

30.10 / НАПК открыло доступ к реестру деклараций

01.10 / Начинаются испытания нового российского самолета Ил-114-300

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска