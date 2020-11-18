“Серьезный напряг”: Голикова рассказала Путину о проблемах из-за коронавируса
18.11.2020, 14:23, Разное
Осенью пандемия коронавируса обрушилась с новой силой на Россию. По словам Татьяны Голиковой, наиболее критичная ситуация наблюдается в 10 регионах страны, среди них – Чувашия, Коми, Мордовия, Севастополь, Орловская, Ивановская, Омская, Пензенская, Самарская, Иркутская области.
В перечисленных регионах загруженность коечного фонда превышает 90%.
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