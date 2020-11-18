В Москве женщина призналась в убийстве собственных детей

18.11.2020, 14:23, Разное

Вечером 17 ноября мужчина обнаружил в своей квартире в Москве тела двух детей. Его бывшая жена – их мать – находилась там же, но не могла ничего объяснить.

Экспертиза показала, что дети погибли от асфиксии. На допросе женщина призналась, что убила малышей, передает телеканал “360”. Такое решение, объяснила подозреваемая, она приняла “внезапно”. После совершения злодеяния она выпила спиртное. Расследование дела продолжается.