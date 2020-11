Об Амаль и не только: Джордж Клуни дал интервью вместе с сыном Александром

18.11.2020, 14:15, Разное

В декабре на Netflix выйдет новый фильм с участием Джорджа Клуни – “Полночное небо”, и по этому случаю актер украсил обложку декабрьского номера американского GQ и дал изданию большое интервью. В частности, Джордж рассказал о том, как встреча с женой Амаль Клуни изменила его жизнь и мировоззрение, как он едва не разбился на мотоцикле, о том, почему он редко теперь выходит из дома и отказывается от большей части проектов, а также – насколько плодотворно он провел минувшую самоизоляцию.

Как отметил редактор журнала Зак Бэрон, Джордж во время интервью, которое проходило в его особняке в Лос-Анджелесе, старался соблюдать безопасную дистанцию. Оказалось, причина не только в том, что Джорджу – 59 лет (не очень хороший возраст для Covid-19), но также и в том, что его сын Александр страдает астмой. Именно поэтому большую часть года Джордж и Амаль провели в своих особняках, стараясь выполнять большую часть работы дистанционно.

Я даже делал стрижки себе и детям. А еще я мыл полы, пылесосил, отвечал за стирку и каждый день что-то готовил. Я чувствовал себя так же, как моя мама в 1964-м. Я только теперь понял, почему она тогда сожгла свой бюстгальтер.

Меня, конечно, убивает, что я не могу пойти на концерт Брюса Спрингстина, или увидеться с Боно, или пойти на концерт U2. Но… знаете, в мире происходят гораздо более ужасные вещи. Люди ежедневно сталкиваются с куда более серьезными проблемами.

Также Клуни отмечает, что начал очень избирательно соглашаться на работу в разных проектах, потому что гораздо охотнее проведет время со своей женой, чем будет заниматься чем-то еще. Автор статьи также отмечает, что почти любой разговор у Джорджа так или иначе сводится к его жене – Амаль Клуни.

Раньше я думал так: “Я никогда не женюсь и не собираюсь иметь детей”. Для себя я решил – я буду много работать, у меня есть замечательные друзья, моя жизнь полна, я отлично себя чувствую в ней. Но я и не догадывался, насколько она была неполной до встречи с Амаль. После этого все изменилось. Я подумал: “О, как много оказывается во мне было незаполненной пустоты”.

Брак изменил меня простейшим образом. Раньше я никогда не оказывался в ситуации, когда чужая жизнь – бесконечно важнее моей собственной. Понимаете? А затем появились еще две личности, маленькие, которых нужно кормить…

Но переоценка ценностей и отказ от привычных любимых занятий происходили все же постепенно. Джордж вспомнил пугающий случай, когда лишь чудом уцелел во время аварии на мотоцикле. Это было летом 2018-го, когда Клуни находился в Италии и снимался в “Уловке-22”. И вот по дороге на съемку его мотоцикл врезался в автомобиль. По словам Клуни, в тот момент его первой мыслью было – что он больше не увидит своих детей, которым на тот момент был год.

Они буквально появились прямо передо мной. От удара я взлетел, перевернулся и приземлился на руки и колени. Если вы проделаете подобное 100 раз, возможно, однажды вы сможете приземлиться на четвереньки, но во всех остальных случаях из вас получится тост. Тот случай сбил меня с ног. Моим детям тогда исполнился год, и в тот момент я лишь подумал – вот и все, больше я никогда их не увижу.

В какой-то момент в комнату, где проходило интервью, вошел сын Джорджа и Амаль – Александр.

– О, кто зашел! Это мой сын Александр. Иди сюда. Скажи “Привет!”, скажи “Привет, Зак!” – начал Джордж. – У тебя все лицо в шоколаде. Ты ел шоколад?

– Да, – скромно ответил Александр.

– Ничего себе! А сколько тебе лет – 15? – продолжил Джордж.

– Три. У меня недавно был день рождения, – честно ответил Саша.

– Скажи что-нибудь по-итальянски, – попросил Джордж.

– Molto caldo, – произнес Саша, что значит “очень горячо”.

Напомним, первая встреча Джорджа и Амаль произошла летом 2013-го, когда адвокат по международным правам человека с их общим, как выяснилось позже, другом ехала из Лондона в Канны. Однако друг Амаль решил немного изменить маршрут и перед Каннами побывать в Италии, на озере Комо, где находится особняк Джорджа. Об этом актер подробно рассказывал в интервью Дэвиду Леттерману на ток-шоу My Guest Needs No Introduction телеканала Netflix.

Их первое свидание состоялось в октябре 2013-го после долгой переписки. Джордж пригласил Амаль на киностудию Abbey Road в Лондоне, где проходила запись музыки для его режиссерского проекта – “Охотники за сокровищами”.

Джордж и Амаль после свадьбы

Предложение руки и сердца Джордж – убежденный холостяк – решил сделать уже весной 2014-го. 28 апреля он приготовил для Амаль романтический ужин. Как только они закончили ужинать, Джордж попросил Амаль достать из ящика зажигалку, чтобы зажечь свечи. Но открыв ящик, она вместо зажигалки обнаружила там обручальное кольцо.

Я сделал все по правилам – встал на одно колено, сказал красивые слова, все как полагается. На фоне играли песни в исполнении моей Розмари (тетя актера Розмари Клуни – известная певица и актриса 40-50-х годов прошлого века – прим. ред.). Я все ждал, когда начнется Why Shouldn’t I?. И вот она заиграла, Амаль увидела кольцо и… выругнулась. Потом продолжила смотреть на украшение, повторяя: “Боже мой!”. Я простоял на колене минут 20, пока наконец дождался положительного ответа – она была по-настоящему шокирована. Правда, “да” она сказала под песню Goody, Goody – не слишком романтичный вариант, честно скажу.

