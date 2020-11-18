Скандалы: СК хочет о себе все знать

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18.11.2020, 14:10, Разное

Ведомство намерено мониторить упоминания о себе не только в СМИ, соцсетях и на YouТube, но также и в мессенджерах Telegram и TamTam, блогах в Livejournal и личных страницах известных людей в Facebook

Следственный комитет России намерен мониторить упоминания о себе и своëм председателе Александре Бастрыкине у Любови Соболь, Леонида Волкова, Петра Верзилова и «Беспощадного пиарщика», узнали «Открытые медиа». Ведомство объявило о закупке такой услуги 11 ноября, за это следователи готовы заплатить 3,6 млн рублей. Исполнитель должен ежедневно мониторить публикации с упоминанием главы СК Александра Бастрыкина, пресс-секретаря ведомства Светланы Петренко и самого Следственного комитета не только в СМИ, соцсетях и на YouТube, но также и в мессенджерах Telegram и TamTam, блогах в Livejournal и личных страницах известных людей в Facebook, указано в техзадании.

В отчёте информацию о найденных публикациях нужно давать в сокращëнном виде, однако критические материалы об СК и персонально о Бастрыкине нужно предоставлять без сокращений, говорится в документе.

Больше всего СК озабочен, что думает о нём ФБК: следователи заказали мониторинг блогов не только основателя фонда Алексея Навального, но и его ближайших соратников: его пресс-секретаря Киры Ярмыш, а также Леонида Волкова и Любови Соболь. Причём Следственный комитет хочет, чтобы исполнитель мониторил по несколько площадок каждого из оппозиционеров. Например, следить нужно не только за YouТube-каналом «Навальный Live», но и за двумя Twitter-аккаунтами Навального.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Леонида Волкова повышенное внимание СК никак не беспокоит и никак не повлияет на то, что он пишет в свои соцсети, сказал он сам «Открытым медиа». «Это публичные соцсети, пусть читают», — добавил он. Лучше бы Следственный комитет потратил выделенные на мониторинг деньги на поиск настоящих преступников, а также на борьбу с коррупцией, сказала Любовь Соболь. «А также напоминаю Бастрыкину, что дело по покушению на жизнь Навального до сих пор не возбуждено», — отметила она.

СК также требует мониторить публикации Алексея Федярова — руководителя юридического департамента в сообществе «Русь сидящая»; издателя «Медиазоны» Петра Верзилова; врача Леонида Рошаля; журналиста Андрея Караулова и депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Писарева.

Следственный комитет также перечислил телеграм-каналы, в которых хочет мониторить упоминания себя и Бастрыкина. Среди них — имеющие сотни тысяч подписчиков каналы «Незыгарь», Mash, MDK, Baza, «Двач», «Лентач», а также более скромные «Беспощадный пиарщик», «Караульный» и Varlamov.

«Повышенное внимание к БП — это, конечно, миф, нас давно никто не читает. Разве что вот девочки, которые составляют мониторинги для своих руководителей. Впрочем, к вниманию девочек из СК мы относимся очень хорошо, можем отметить, что оно взаимно. Потому что пяр — это любовь», — сказал ОМ администратор «Беспощадного пиарщика».

Отдельно стоит отметить, что СК хочет мониторить также и канал левого активиста Николая Платошкина и группы «Омбудсмена полиции». Оба создателя этих каналов сейчас находятся под следствием, причём Платошкин — под домашним арестом, а создатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов — в СИЗО.

Следственный комитет не намерен пристально следить за телеканалом «Дождь», газетами «Собеседник» и «Новая газета», потому что они «политизированны». По условиям техзадания их нужно добавлять в отчёты, только «если в их сюжетах/материалах присутствует что-то новое и важное».

В отдельный раздел мониторинга нужно добавлять публикации о нарушениях прав человека и сообщения о возможных преступлениях и нарушениях, на которые не обратили внимания власти. Также сюда включаются петиции, в том числе с популярного сайта Сhange.org, получившие распространение в СМИ с указанием количества подписавшихся на момент подготовки обзора.

Через несколько часов после выхода материала Следственный комитет отказался от закупки услуг по мониторингу СМИ и соцсетей. Причиной отмены тендера ведомство назвало «оптимизацию и сокращение расходов бюджетных средств».

Виктор Овсюков, Елена Малаховская, Кирилл Седов



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