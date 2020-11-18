Скандалы: Покорительница миллиардеров

18.11.2020, 14:10, Разное

Похудевшая Дарья Жукова выложила новые фотографии со свадебного торжества с греческим магнатом Ставросом Ниархосем (фото)

39-летняя Даша Жукова поделилась новой фотографией со свадьбы. На снимке владелица галереи современного искусства позирует в машине с мужем Ставросом Ниархосом. Кадр сделан, судя по всему, после бракосочетания. Дарья запечатлена в элегантном белоснежном платье Valentino в пол, а ее возлюбленный — в классическом смокинге с бутоньеркой.

1.17.20,

— коротко подписала Даша фотографию.

По какому именно поводу Жукова опубликовала кадр, неясно. Судя по всему, месяц назад пара отметила годовщину свадьбы. В прессе писали, что именно 17 октября 2019 года Даша и Ставрос расписалась, а вот сама церемония прошла только спустя три месяца.

Торжество было закрытым от прессы (до сих пор в сети можно найти всего пару фото авторства Германа Ларкина). Известно, что оно состоялось 17 января 2020 года на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Тогда на свадьбу основательницы музея «Гараж» и греческого миллиардера приехали принцесса Беатрис, Шарлотта Казираги, принц Эрнст Август V и принцесса Екатерина Ганноверские, принц Павел Греческий с семьей, Кейт Хадсон, Сара Фостер, Орландо Блум, Диана фон Фюрстенберг, близкий друг Дарьи Дерек Бласберг и многие другие.

Если верить инсайдерам, до регистрации брака Дарья и Ставрос встречались два года. Об их романе впервые заговорили в 2017 году, тогда папарацци сделали несколько фотографий пары.

До этого Даша Жукова была замужем за миллиардером Романом Абрамовичем, они расстались в августе 2017 года и воспитывают двоих детей: дочь Лею и сына Аарона-Александра. На счету Ставроса отношения с Линдси Лохан, Пэрис Хилтон и Джессикой Харт, детей у него нет.

Елизавета Константинова

Оригинал материала: «Сплетник»

«Сплетник», 18.10.19, «Миллиардер, ловелас и любитель вечеринок: что мы знаем о новом муже Даши Жуковой Ставросе Ниархосе»

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за своего 34-летнего возлюбленного Ставроса Ниархоса III, с котором они были знакомы уже много лет. Что нужно знать о супруге 38-летней основательницы музея «Гараж» — рассказываем в нашем материале на SPLETNIK.RU.

Семья и происхождение

Ставрос Ниархос родился 17 апреля 1985 года в Нью-Йорке в семье греческого миллиардера Филипа Ниархоса и Виктории Кристины Гиннесс. Новоиспеченный муж Жуковой — потомок известного судовладельца Ставроса Ниархоса, который оставил своей семье состояние в два миллиарда долларов.

Дед Ставроса — один из самых известных греческих предпринимателей. Вместе со своим дядей он построил торговый флот, который сильно пострадал во время Второй мировой войны. Но по страховке Ниархос получил два миллиона долларов и занялся строительством нового флота. Он основал международную судоходную компанию Niarchos Ltd, а в 1952 году построил свой первый нефтяной супертанкер. Так он вскоре стал миллиардером.

Отец Ниархоса Филип сейчас занимает первое место в списке богатейших людей Греции.

Образование

Свое обучение Ставрос начал в Париже, а затем отправился учиться в Нью-Йорк — там он решил освоить режиссуру. В 2007 году в возрасте 22 лет он окончил школу кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. Однако стать великим режиссером ему было не суждено. Впрочем, едва ли он расстроился — получив от отца сто миллионов долларов, он решил заняться бизнесом.

Во что именно вложил деньги Ставрос-младший и как он стал зарабатывать, неизвестно, однако вместе с членами своей семьи он ежегодно жертвует средства на развитие искусства, культуры, спорта и образования Греции. После смерти знаменитого греческого судовладельца его родные основали фонд Stavros Niarchos Foundation, который сильно помог Греции во время экономического кризиса и продолжает помогать и по сей день.

Бурная молодость и насыщенная личная жизнь

В звездной тусовке Ставрос Ниархос снискал себе славу настоящего ловеласа и большого любителя женщин. Известно как минимум о пяти его романах со знаменитостями (при этом у него наверняка были отношения и с неизвестными широкой публике девушками). Он встречался с Мэри-Кейт Олсен, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и даже шведской принцессой Мадлен.

Свободное время он в основном проводил на различных вечеринках в компании своих возлюбленных и друзей. Популярностью у женщин он, несмотря на репутацию ловеласа, пользовался огромной — привлекали в нем девушек и его внешность, и огромное состояние.

Но самыми серьезными его отношениями стал роман с моделью Джессикой Харт — они были вместе пять лет и даже, по слухам, собирались пожениться. Но до свадьбы дело так и не дошло: если верить инсайдерам, то именно Даша Жукова стала причиной того, что Ниархос разорвал помолвку со своей невестой.

Знакомство и отношения с Дашей Жуковой

С Дашей Жуковой Ставрос был знаком в течение многих лет. Но романтические отношения между ними начались лишь два года назад — во всяком случае, широкая общественность узнала о них лишь в 2017 году.

Впервые вместе в свет как пара Даша и Ставрос вышли в мае прошлого года — они посетили ежегодный Бал института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Ну а затем галеристка и сама стала публиковать в своем Instagram совместные снимки с возлюбленным.

Вместе Жукова и Ниархос часто ездят отдыхать в компании общих друзей и иногда ходят на светские мероприятия. Они живут в Нью-Йорке. У Жуковой, к слову, есть двое детей от Романа Абрамовича, с которыми ее супруг, судя по всему, сумел найти общий язык.

С бывшей супругой Абрамовича Ставроса, вероятно, сблизило и увлечение искусством — Ставрос, как и Даша, любит живопись. Любовь к изобразительному искусству он унаследовал от деда, в личной коллекции которого были картины великих художников. После его смерти (а скончался он в 1996 году) его сын Филип продолжил ее пополнять.

О помолвке пары СМИ сообщили в июле. Говорят, что о желании пожениться влюбленные объявили друзьям на дне рождения Жуковой. Свадьба пары, если верить инсайдерам, прошла в Париже в минувшие выходные и была довольно скромной. Среди гостей пары были Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер. А незадолго до бракосочетания Ставрос устроил мальчишник в Мадриде, который отметил в компании своего брата Тео и приятелей: Вито Шнабеля, князя Монако Пьера Казираги и других.

За все время своих отношений Жукова и Ниархос не давали публичных комментариев относительно своего романа. Новости о свадьбе они пока не подтвердили.

Мариана Панкина