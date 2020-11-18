Масочный режим ввели во всех регионах России

18.11.2020, 14:08, Новости дня

Масочный режим введен во всех 85 субъектах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова сообщила в ходе совещания президента с членами правительства, что «на сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны», передает ТАСС.

Она сообщила также, что проведение массовых зрелищных мероприятий и работа ресторанов в ночное время из-за коронавируса запрещены уже в 79 регионах, передает РИА «Новости».

Запрета на проведение такого рода мероприятий нет в шести регионах: в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.