 

Украина оказалась в тройке стран по количеству жалоб в ЕСПЧ

18.11.2020, 14:05, Новости дня

Украина оказалась на третьем месте по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

По состоянию на 31 октября этого года в ЕСПЧ находилось 61 250 заявлений, из которых 10 100 (16,5% всех жалоб) были направлены против Украины.

Лидером по количеству жалоб является Российская Федерация – против нее подали 14 500 жалоб (22,9%). На втором месте находится Турция – 10 150 жалоб (16,6%) в ЕСПЧ.

В этом списке Украина опережает Румынию (8 тыс. жалоб), Италию (3400 обращений) и Азербайджан (1950 жалоб).

Инфографика: echr.coe.int

Как пишет “Европейская правда”, за прошлый год в реестре ЕСПЧ существенно увеличилось количество жалоб на Украину. В суде объяснили, что львиную долю такого роста обеспечили жалобы от людей, пострадавших в результате российско-украинского конфликта.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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