Onuka назвала главное преимущество публичности

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18.11.2020, 14:05, Новости дня

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко в интервью, которое опубликовано 16 ноября на сайте украинского Vogue, рассказала, что не считает себя публичным человеком.

“Я не могу сказать, что очень публичный человек, поэтому и не страдаю из-за этого. Я довольно закрыта и интровертна. Мне классно, когда одна – люблю одиночество и наедине с собой мне комфортнее всего. Но в публичности есть очень много позитивных моментов”, – заявила она.

По словам Жижченко, одним из таких моментов является возможность решить вопросы без связей и блатов.

“Мне кажется, когда твое слово имеет какой-то вес и в какой-то важной ситуации этим можно воспользоваться – это потрясающе. Это работает лучше всех связей, блатов или чего-либо еще. Это твое главное оружие. Всего лишь нужно правильно его применять”, – подытожила певица.

Ната Жижченко родилась в 1985 году в Киеве. Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka обязан деду солистки группы Наты Жижченко – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.

В мае 2020 года Жижченко впервые стала мамой, родив сына Александра. С отцом ребенка – фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым певица познакомились в 2008 году. Он выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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