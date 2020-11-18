CNN – по делу о сексуальных домогательствах в «Бойскаутах Америки» зафиксировано более 92 тысяч жалоб

18.11.2020, 14:00, Новости дня

В ходе разбирательства по делу о банкротстве «Бойскаутов Америки», в рамках которого рассматриваются многочисленные обвинения в домогательствах со стороны лидеров движения к детям, было зарегистрировано как минимум 92 700 жалоб, пишет CNN. Организация сама разработала кампанию, призывающую жертв подавать заявления, чтобы помочь всем пострадавшим получить компенсацию.



Reuters

Обанкротившейся организации «Бойскауты Америки» (Boy Scouts of America) предстоит иметь дело с по меньшей мере 92 700 обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом заявил один из адвокатов потенциальных жертв, пишет CNN.

Как уточняет канал, изначально предполагалось, что число обвинений составит 82 тыс. Однако, по словам юриста Эндрю Ван Арсдэйла, в понедельник 16 ноября, по истечении последних сроков подачи жалоб, суд по делам о банкротстве предоставил обновлённые данные.

58-летний Джилл Гейл из Лос-Анджелеса, который провёл своё детство в штате Алабама и утверждает, что в 70-е, состоя в организации, дважды подвергался домогательствам, считает, что столь большое число обвинений поможет привлечь внимание к проблеме. «Я не рад, что подобное случилось со столь многими мужчинами. Но я рад, что многочисленные новости об этом привлекают внимание общественности и не дадут другим детям столкнуться с тем же, что и мы», — говорит Гейл.

Бывший бойскаут рассказывает, что он пытался подключить к делу как можно больше пострадавших. «Мы поражены тем, сколь много жизней подпали под негативное влияние домогательств в период скаутства, и очень тронуты смелостью людей, решившихся рассказать о своём опыте. Крайне тяжело осознавать, что мы никак не можем помочь им избавиться от этой боли», — комментирует Джилл Гейл.

В своём электронном письме CNN, Ван Арсдэйл отметил, что за последние 19 месяцев общался с тысячами потенциальных жертв и, согласно их заявлениям, сексуальные домогательства в «Бойскаутах Америки» были «негласной нормой». «Исходя из того, что нам говорят пострадавшие, сексуальные домогательства были своеобразным обрядом инициации в рядах организации по всей стране, подобно другим заданиям, когда детям приходилось… выполнять различные поручения, чтобы заполучить заветные нашивки», — заявил адвокат.

Как напоминает CNN, ранее в этом году, несмотря на свои попытки реформировать организацию — разрешение вступать девочкам, новое руководство, партнёрство с активистами, поддерживающими мужчин, переживших сексуальные домогательства, — «Бойскауты Америки» подали в суд заявление о банкротстве. Как подчеркнул в своём открытом обращении к жертвам председатель организации Джим Тёрли, такие меры необходимы, чтобы «Бойскауты» «смогли обеспечить справедливую компенсацию всем пострадавшим от домогательств».

«Бойскауты Америки» не могут исправить то, что уже с вами случилось, но мы намерены поддержать вас и сделать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить повторение подобного с другими», — заверил Тёрли.

Канал объясняет, что иск о банкротстве помог «Бойскаутам» приостановить уже существующие гражданские разбирательства по домогательствам. Из-за этого слушания для всех жертв будут проходить в суде по делам о финансовой несостоятельности, что, по сути, лишает пострадавших суда присяжных и возможности рассказать свои истории. По оценкам на 2019 год, руководство «Бойскаутов» считало, что начиная с конца 1940-х годов домогательствам со стороны более 7,8 тыс. бывших лидеров движения подверглось по меньшей мере 12 тыс. мальчиков.

В мае было подано 2 тыс. жалоб, однако после того, как организация потратила миллионы на рекламу с призывом к пострадавшим подать свои заявления, число потенциальных жертв начало стремительно расти, рассказал Ван Арсдэйл. «Открытым остаётся вопрос о том, действительно ли «Бойскауты Америки» сдержат своё слово и сделают всё возможное, чтобы изменить к лучшему жизни десятков тысяч людей, которые они затронули. Однажды, когда они были детьми, «Бойскауты» уже их подвели. Надеемся, что на этот раз они так не сделают», — написал адвокат.

В одном из своих недавних заявлений организация подчеркнула: «Мы специально разработали открытый, доступный процесс контакта с пострадавшими, чтобы помочь им сделать важный шаг к получению компенсации. Рассказы, которые мы получаем в ответ от жертв, чудовищны. Мы глубоко сожалеем».

CNN добавляет: после того как в понедельник 16 ноября истёк последний срок для подачи жалоб, их рассмотрением займутся независимые эксперты. Хотя многие увидят прогресс в том, что так много людей подали свои заявления, Джилл Гейл уверен: «В деле о сексуальных домогательствах по отношению к детям победы быть не может. После такого уже нельзя восстановиться».