France 24 – в Австрии признают, что уже не могут отслеживать пути распространения вируса, и ужесточают карантин

18.11.2020, 14:00, Новости дня

В Австрии вновь вступают в силу строгие коронавирусные ограничения, пишет France 24. Как передаёт телеканал, с сегодняшнего дня в стране закрываются школы и непродовольственные магазины, а жителям нельзя выходить из дома без веской причины. Обосновывая необходимость нового локдауна, канцлер Себастьян Курц признал, что власти оказались не в состоянии отследить подавляющее число цепочек заражения.

Новые коронавирусные ограничения вступают в силу в Австрии. С сегодняшнего дня там закрываются школы и магазины, торгующие товарами не первой необходимости. При этом частичный локдаун уже был введён в стране две недели назад. Канцлер Себастьян Курц признал, что, хотя многие утверждают, что в школах, магазинах и на предприятиях сферы услуг заразиться нельзя, на самом деле власти уже не в состоянии отследить 77 процентов случаев инфицирования. Это значит, что отныне им неизвестно, где происходит заражение.

Ранее я поговорил с нашим корреспондентом в Вене Энтони Миллсом. Я начал с констатации того, что изначально принятые властями меры оказались недостаточными.

ЭНТОНИ МИЛЛС, корреспондент France 24 в Вене: События развивались стремительно. Не так давно мы слышали, как министр здравоохранения говорил, что локдаун — это очень отдалённая перспектива, судя по его словам, это было маловероятно. И он, и канцлер не так давно выражали оптимизм, полагая, что мы избежим второй волны, и не было никаких признаков того, что она будет такой мощной и приведёт к подобным ограничительным мерам.

Тем не менее спустя всего пару недель после введения так называемого облегчённого карантина, который не принёс ожидаемого правительством эффекта и не снизил в достаточной степени количества заражений, мы снова вернулись к ситуации, в которой мы были несколько месяцев назад. Это строгий карантин, люди не могут выходить из дома без серьёзной необходимости, к которой относятся занятия спортом в одиночестве на свежем воздухе, поход в магазин за продуктами и визиты к ближайшим родственникам, нуждающимся в заботе. Школы также переходят к дистанционному обучению.

Есть надежда, что эти меры, несмотря на то что население уже немного устало от всего, что связано с COVID, помогут снизить число инфицированных, которое уже приблизилось к отметке в 10 тысяч подтверждённых случаев в день. Нужно учитывать, что Австрия — совсем маленькая страна, в которой живёт около девяти миллионов человек. Это очень высокие цифры, и неудивительно, что правительство серьёзно обеспокоено.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2020 года.