Матвиенко предложила разрешить вводить курортный сбор во всех регионах

18.11.2020, 13:48, Новости дня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой начать разработку закона, позволяющего всем российским субъектам вводить туристический сбор.

Матвиенко заявила, что «нужен закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам РФ его применять», передает «Прайм».

Она добавила, что обсуждала эту тему в правительстве.

По словам спикера, введение туристического сбора в размере 50 рублей в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.

Она подчеркнула, что в случае введения сбора субъекты должны использовать его разумно.

Матвиенко также высказалась за более активное привлечение отечественного и зарубежного частного бизнеса к развитию туриндустрии в России. По ее словам, без частного бизнеса «никаких бюджетных средств на это не хватит», передает РИА «Новости».

Кроме того, нужно уделить внимание и транспортной инфраструктуре.

В целом, по ее словам, существующий в РФ спрос на туристические поездки пока не может удовлетворить потребности всех желающих: «Качество и стоимость услуг не соответствует».

Она также привела в пример ситуацию со своими знакомыми, которые решили отдохнуть на Алтае, но в гостиницах региона «нет ни одного места».

«Запрос есть, а должного ответа нет», – сказала парламентарий.

Напомним, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 году. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Из-за коронавируса на сбор был введен мораторий.