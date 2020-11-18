Госдума приняла закон о наказании за действия по отчуждению территорий

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18.11.2020, 13:48, Новости дня

Госдума приняла на пленарном заседании закон об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий России. Авторами законодательной инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса. В УК добавляется статься, согласно которой предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишение свободы на срок от шести до 10 лет, передает РИА «Новости».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России.

Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.



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