 

При нападении на автосалон пострадали люди

18.11.2020, 13:43, Разное

Ночью 17 ноября злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону автоалона на улице Эдирне в городе Арнавуткей к востоку от Стамбула, передает РИА ФАН. На шум выбежали владелец магазина и его друг. Они получили огнестрельные ранения. По словам очевидцев, злоумышленник семь раз стрелял по торговой точке и пострадавшим, после чего скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск. Раненых доставили в больницу.



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