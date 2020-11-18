При нападении на автосалон пострадали люди

18.11.2020, 13:43, Разное

Ночью 17 ноября злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону автоалона на улице Эдирне в городе Арнавуткей к востоку от Стамбула, передает РИА ФАН. На шум выбежали владелец магазина и его друг. Они получили огнестрельные ранения. По словам очевидцев, злоумышленник семь раз стрелял по торговой точке и пострадавшим, после чего скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск. Раненых доставили в больницу.