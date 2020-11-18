Мнение: Турки едут в Азербайджан

18.11.2020, 13:30, Разное

Брифинг МО РФ по развертыванию в Карабахе к исходу 17 ноября.

Стоит отметить следующее.

1. Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан на год.

2. Путин заявил, что РФ убедила Турцию не отправлять своих военных в Карабах.

По сути, речь идет не о том, будут ли турки в Азербайджане или не будут. Они там будут.

Сейчас идут торги, в какой форме они там будут. Турки не попав в соглашение о перемирии, решает вопрос своего присутствия через соглашение с Азербайджаном, а также соглашение с Россией в координационном центре.

РФ вынуждена смирившись с присутствием турок в Азербайджане (теперь Турция как минимум на 1 год официальное получает постоянное военное присутствие в Азербаджане, при этом вопрос пролонгации этого присутствия вряд ли будет представлять для Анкары большую проблему, учитывая текущее влияние турок на Алиева), не хочет уравнивать их по статусу с своими миротворцами, чтобы не допускать их на линию разграничения в Карабахе. Поэтому в официальных заявлениях делается акцент на том, что турок не будет в Карабахе.

Убедила ли Москва Анкару, мы увидим довольно скоро, когда турки уже официально приедут в Азербайджан (неофициально они там были и ранее) и будут прощупывать, насколько далеко они могут зайти в вопросе "карабахского миротворчества". А то ведь под территорией Азербайджана можно понимать и территорию недавно отвоеванных районов примыкающих к Карабаху, да и Гадрут и Шуша, де-юре признаются часть Азербайджана. В общем, будем посмотреть, в чем Москва убедила Анкару.

Впрочем, как вчера заявил Путин, несмотря на ряд разногласий, сотрудничество с Турцией будет продолжаться. Так что и этот кризис не поставил точку в ситуативном партнерстве Турции и РФ.

По вчерашним заявлениям Путина на тему Пашиняна и развитии кризиса в Армении, будет отдельный материал.