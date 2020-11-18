ВОЗ заявила об очередном антирекорде пандемии

18.11.2020, 13:10, Разное



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По данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 летальных исходов. Оба показателя значительно выросли по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 3 695 495 новых заболевших (+7,6%) , а умерли 54 835 человек (+8,9).

При этом в европейском регионе на фоне число новых случаев снизилось на 10% и, как отмечается в сообщении ВОЗ, это связано с усилением ограничительных мер. Напомним, полный или частичный локдаун объявлен во многих странах Европы с высокой заболеваемостью, включая Францию, Англию, Германию, Австрию и Португалию. Всего на территории Евросоюза с 8 по 15 ноября было зарегистрировано 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших.

В то же время в Северной и Южной Америке число заразившихся увеличилось более чем на 1,45 миллионов, умерли свыше 19 тысяч человек. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 373 тысяч человек, а число погибших за неделю превысило 4,5 тысяч человек.

В США, занимающих первое место в мире по числу заболевших и умерших, прирост составил более 1 миллиона человек, в Индии — свыше 306 тысяч, в Италии – более 242 тысяч, во Франции — 203 тысячи.

В РФ за минувшие сутки число новых случаев COVID-19 несколько снизился: 20 985 человек против 22 410 случаев 17 ноября. Вместе с тем, сегодня, 18 ноября, был побит новый рекорд смертности от коронавируса в нашей стране с начала пандемии: за сутки скончались 456 человек.

В понедельник, 16 ноября, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга выразил большую обеспокоенность резким увеличением заболеваемости, особенно в Европе и США, где медработники «оказались у критической черты». Он обратил внимание на обнадеживающие новости о высокой эффективности разрабатываемых вакцин, но подчеркнул, что «сейчас не время для самоуспокоенности».