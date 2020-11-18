Генпрокурор заявил о доказательствах хищения Менем 700 млн из бюджета Ивановской области

18.11.2020, 13:08, Новости дня

Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«Следственный комитет расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», – сообщил Краснов на заседании Совфеда, передает РИА «Новости».

Совет Федерации дал согласие на задержание и привлечение в качестве обвиняемого в отношении Меня. Также Совфед одобрил применение к Меню меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает ТАСС.

Решение принято единогласно, за него проголосовали все 126 присутствующих на заседании сенаторов.

Мень на данный момент является аудитором Счетной палаты.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей.

В октябре 2013 года президент РФ Владимир Путин назначил Конькова временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32% голосов. В октябре 2017 года Коньков досрочно освобожден от должности по собственному желанию.