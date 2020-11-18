В Госдуму внесли законопроект о введении понятия кандидата-иноагента

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18.11.2020, 13:08, Новости дня

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательство РФ понятий «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента».

В проекте указывается, что изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства. Такие кандидаты должны будут указывать, что являются иноагентами, передает РИА «Новости».

Для СМИ вводится обязанность сопровождать информацию о кандидате указанием на то, что он является иностранным агентом. При этом указывать свой статус физлица-иноагента кандидат будет обязан не только в печатных СМИ и на своей агитпродукции, но и в Сети.

В законопроекте также предлагается запретить физлицам-иноагентам занимать должности в государственных и муниципальных органах. В иноагентам физлиц могут приравнять за политическую деятельность с иностранным финансированием.

«Если ранее для признания физлицом-иноагентом необходимо было распространять информацию СМИ-иноагента, то теперь вводится критерий участия в политической деятельности в связи с иностранным воздействием (получением денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи от иностранных источников)», – говорится в сопроводительных документах.

По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые нововведения будут действовать уже в ходе избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году.

Также предлагается приравнивать незарегистрированные общественные объединения, получающие зарубежное финансирование для участия в политической деятельности, к НКО-иноагентам.

«Иностранным финансированием будут признаваться случаи финансирования НКО через посредника, который осуществляет передачу денежных средств и иного имущества от иностранного источника», – указывается в законопроекте.

Иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила признавать иноагентом физлиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получая при этом зарубежное финансирование.

Кроме того, предлагалось приравнять некоммерческие организации с иностранным финансированием на политическую деятельность, не имеющим юридической регистрации, к иноагентам.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа.

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