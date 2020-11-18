 

Мнение: С глаз долой

18.11.2020, 12:55, Разное

Алиев решил пойти по максимально жесткому пути в отношении Карабаха. Он заявил, что Карабаху не будет предоставлен никакой статус. Подобное решение может быть принято только в одном случае – Карабах максимально будет зачищен от армянского населения, его попросту рассеют и разбавят азербайджанским. По сути, это все тот же косовский сценарий, где сербы представляют ничтожное меньшинство населения, а потому вопрос о выделении для них хоть какой-то резервации ставить бессмысленно.

Баку будет ликвидировать саму проблему, не откладывая ее на будущее. В общем-то, это право победителя – форматировать пространство по своему проекту. После Второй мировой с территорий Германии, переданных Польше, точно так же было депортировано практически все немецкое население – и проблемы статуса этих территорий были ликвидированы в зародыше. В СССР аналогично была решена проблема немцев Поволжья, теперь ее точно так же будет решать Азербайджан.

Для решения подобной задачи требуется выполнение ряда условий. Скажем, Украина в 14 году попыталась создать украинскую политическую нацию через кровь на Донбассе. Частично ей это удалось, но главное условие выполнено не было – Киев не смог взять под контроль Донбасс, чтобы рассеять нелояльное население, а лояльное повязать кровью (на чем, собственно, и должна была возникнуть украинская политическая нация невзирая на этническую принадлежность ее представителей). Кровь была, не было победы. А потому повторения косовского сценария у Киева не получилось, да скорее всего, и не получится. В этом смысле проблема становится отложенной – либо в Киеве пойдут по другом у пути строительства украинской   государственности вместо нынешнего унитарного, либо будет новое донбасское восстание. Когда именно – вопрос непринципиальный. Хоть через несколько десятков лет.

В случае с Карабахом условия выполнены, а потому никаких промежуточных вариантов Алиев не видит. Это, конечно, решение из прошлого века, в 21 веке такие проблемы должны решаться иначе, но так проще, привычнее и легче. С глаз долой…

Источник: Эль Мюрид



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