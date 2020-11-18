Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме закрыла страницу в Instagram и написала завещание

18.11.2020, 12:53, Разное

Поклонники певицы заметили, что Татьяна Овсиенко давно не публикует на своей странице в микроблоге Instagram, а также в разделе stories фото или видео. Оказалось, что на волне слухов об алкоголизме артистка закрыла свой профиль в соцсети, а также, по данным инсайдеров, написала завещание.

Для того, чтобы пресса лишний раз не получала поводы для очередных публикаций, Татьяна Овсиенко выждала время после скандала и тихо удалила страницу в микроблоге. Три недели назад журналисты активно писали о том, что знаменитость вновь начала употреблять спиртные напитки. Представители СМИ даже отыскали ее жилье в Крыму и приехали, чтобы удостовериться, какой образ жизни ведет российская звезда. По некоторым данным, соседи и коллеги Татьяны Овсиенко часто жаловались на то, что часто видят певицу в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, инсайдер сообщил, что Татьяна Овсиенко составила завещание. Она приняла решение отойти от публичного образа жизни, чтобы «спасти себя от фальсифицированных историй». Ситуация с обвинениями в алкоголизме «достала» артистку, поэтому она дождалась, пока скандал утихнет, и закрыла профиль. Аноним сказал, что исполнительница старалась, чтобы не было подозрений по поводу ее обиды на представителей СМИ.