 

Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме закрыла страницу в Instagram и написала завещание

18.11.2020, 12:53, Разное

Поклонники певицы заметили, что Татьяна Овсиенко давно не публикует на своей странице в микроблоге Instagram, а также в разделе stories фото или видео. Оказалось, что на волне слухов об алкоголизме артистка закрыла свой профиль в соцсети, а также, по данным инсайдеров, написала завещание.
Для того, чтобы пресса лишний раз не получала поводы для очередных публикаций, Татьяна Овсиенко выждала время после скандала и тихо удалила страницу в микроблоге. Три недели назад журналисты активно писали о том, что знаменитость вновь начала употреблять спиртные напитки. Представители СМИ даже отыскали ее жилье в Крыму и приехали, чтобы удостовериться, какой образ жизни ведет российская звезда. По некоторым данным, соседи и коллеги Татьяны Овсиенко часто жаловались на то, что часто видят певицу в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, инсайдер сообщил, что Татьяна Овсиенко составила завещание. Она приняла решение отойти от публичного образа жизни, чтобы «спасти себя от фальсифицированных историй». Ситуация с обвинениями в алкоголизме «достала» артистку, поэтому она дождалась, пока скандал утихнет, и закрыла профиль. Аноним сказал, что исполнительница старалась, чтобы не было подозрений по поводу ее обиды на представителей СМИ.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Загадочные рукотворные пещеры в гималайских горах

05.10 / Мнение: Застой сельского хозяйства в СССР, боеготовность вооружённых сил и шпионские утюги

03.09 / Краска для волос и рак: есть ли связь?

19.08 / Ученые выяснили, как связаны маркеры диабета и риск болезни Альцгеймера

22.07 / Софья Кругликова всю жизнь боролась с алкоголизмом Ефремова

27.10 / Женщина погибла в ДТП через два часа после похорон убитого сына

15.08 / В Башкирии произошла стычка между ЧОП, полицией и защитниками шихана Куштау

07.09 / Бум «фуфломицинов»: в России взлетел спрос на сомнительные препараты

30.09 / «90 минут подряд били по лицу сковородой»

09.08 / Задержанные в Белоруссии россияне уже проголосовали на президентских выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска