Диетолог рассказала, как не сорваться во время диеты

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18.11.2020, 12:53, Разное

Диетолог Марина Макиша рассказала, как не сорваться во время диеты. Существуют три правила, и самое главное – нельзя изводить себя голодом.
Итак, если человек голодает, то нужно быть готовым к тому, что после выхода из диеты будет съедено всё подряд, а полученные результаты себя не оправдают. Поэтому консультант по здоровому питанию Марина Макиша рекомендует в качестве альтернативы сбалансированную диету: в рационе должны быть мясо и рыба, яйца, каши и молочные продукты. Эта схема, по словам специалиста, точно не допустит срыва.

Вторая рекомендация эксперта – соблюдение режима, то есть завтрак, обед и ужин должны быть полноценными. Если, к примеру, утром выпить чашку кофе, а днём слегка перекусить, то вечером человек, бесспорно, сорвётся и отдаст предпочтение большому количеству калорийной пищи.

Третье правило предлагает заменить сладости фруктами и овощами. Намного полезнее вместо привычной конфеты побаловать себя ягодой или бананом, считает диетолог, а если захотелось что-то пожевать, то идеально подойдёт капустный лист.



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