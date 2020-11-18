 

Анна Семак рассказала о случае, убедившем ее в правильном выборе супруга

18.11.2020, 12:53, Разное

Анна Семак, которая активно ведет микроблог Instagram и делится с подписчиками своими размышлениями, пояснила о случае, произошедшем на Валааме. Именно тогда многодетная мать поняла, что не ошиблась в выборе супруга и тренер Сергей Семак действительно «ее человек».
Во время семейного путешествия на остров 39-летняя Анна Семак с детьми подобрала бездомного котенка. Супруга тренера «Зенита» не смогла самостоятельно решить судьбу беззащитного животного и попросила дочь, чтобы она спросила мнение у отца. В тот момент, когда ребенок закричал: «Можно!», у Анны Семак отпали все сомнения в правильности выбранного спутника жизни.

По словам жены тренера известной футбольной команды, они практически не ссорятся. При этом, многодетную мать легко вывести из себя, но Сергей Семак смиренно выслушивает все претензии супруги. Такое поведение спортсмена приводит к тому, что конфликт быстро считается исчерпанным.



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