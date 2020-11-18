 

Ростуризм предложил возмещать часть стоимости детских путешествий по стране

18.11.2020, 12:48, Новости дня

Часть стоимости детских путешествий по РФ предложено возмещать из бюджета, это поможет сделать туризм более доступным, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своей презентации в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Она отметила, что разрабатываемый нацпроект по должен сделать путешествия по стране более доступными, для этого будут как продолжены существующие меры господдержки, так и ряд новых, передает ТАСС. «Рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года нацпроект будет утвержден», – сказала глава Ростуризма.

«Повышение доступности туристических поездок: детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета (в том числе программа туристический кешбэк), внутренних поездок в рамках чартерных полетных программ путем частичного возмещения стоимости из бюджета», – говорится в презентации Догузовой.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президент Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма.

В августе в РФ  стартовала программа путешествий с кэшбэком в России. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / США почти вполовину сократят военное присутствие в Афганистане

07.09 / Клиника «Шарите»: Навальный выведен из комы

16.10 / Американский СПГ в Европе подрывает позиции «Газпрома» и Кремля

27.09 / В Армении и Азербайджане сообщили об убитых и раненых на границе

16.10 / Ученые хотят найти «кусочки Венеры» на Луне

14.08 / В Польше оценили мощь российского Су-30СМ

13.07 / Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищного вопроса в России

24.06 / Общество: РФ готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

08.10 / Московским компаниям пригрозили закрытием за отказ предоставить данные по удаленке

23.10 / Американцы создали окна-хамелеоны, вырабатывающие электрический ток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска