 

Политолог назвал “игры с Конституцией” в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов

18.11.2020, 12:23, Разное

В начале сентябя власти республики представили план по выходу из политического кризиса. Согласно проекту, до 2022 году в Конституцию будут внесены поправки. Полномочия правительства будут расширены, а президента – сокращены. Сразу после реформы в Белоруссии пройдут новые выборы президента.

Политолог Павел Усов усомнился в том, что президент Александр Лукашенко пойдет на встречу народу. Для главы страны сила гораздо более комфортная среда. Эксперт уверен: политик даже несколько раз пожалел, что приехал в СИЗО, чтобы поговорить с политзаключенными.

По словам политолога, Лукашенко был в ужасе от сценария изменений Конституции, который предложили рабочие группы, и поэтому решил не рисковать. Поправки в основной закон страны (изменение избирательной системы, формальный плюрализм) могли бы погубить систему, которую он создавал двадцать лет.

К тому же, Александр Лукашенко может бояться негативной реакции народа. Пропагандистские СМИ так активно раскручивают идею о том, что реформа Конституции – единственный выход из кризиса, что у белорусов появляются завышенные ожидания. Для президента проще закрыть тему реформ сейчас.

“Если “игры с конституцией” не дают ни политических, ни идеологических дивидендов, то играть в них не имеет смысла”, – подытожил Усов.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Мнение: Цветная революция в США

24.08 / Кристина Асмус, Клим Шипенко и другие выбрали победителей фестиваля “Короче”

11.07 / Официально: Туристы на перевале Дятлова погибли после схода лавины

13.07 / Ученые: воспринимать информацию из органов чувств мешает биение сердца

01.07 / Подготовка к колонизации Марса: в ОАЭ специалистами построен марсианский город

22.09 / У Сильвестра Сталлоне умерла мать

03.10 / Внешний вид похудевшей Дубовицкой напугал поклонников

14.10 / Омский медицинский университет выпустил клинические рекомендации по лечению больных, отравленных «Новичком»

01.11 / Мнение: “Ферзевый гамбит”

25.07 / Ученые рассказали об “удивительной” пользе употребления перезрелых бананов для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска