 

Под Москвой задержали курьера с двумя килограммами наркотиков

18.11.2020, 12:23, Разное

В лесу возле города Солнечногорск Московской области полиция задержала 23-летнего молодого человека. При себе у него оказался мешок с 20 свертками с мефедроном общим весом в два килограмма, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Полиция прибыла именно в тот момент, когда этот товар парень доставал из тайника.

По версии обвинения приехавший из Архангельской области молодой человек выполнял роль курьера и закладчика. Наркотики он забирал, а затем раскладывал по укромным местам, где их могли бы достать без контактов с ним покупатели.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. КУрьер заключен под стражу.



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