Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro: 24 ноября представят самые дешевые смартфоны с 108-мегапиксельными камерами

18.11.2020, 12:17, Разное

Самые доступные по стоимости смартфоны с 108-мегапиксельными камерами вскоре выйдут на международный рынок. Устройства китайского бренда Redmi Note 9 и Note 9 Pro получат 120-герцные дисплеи и иное название на глобальном рынке название – Note 10 и Note 10 Pro.

Работать грядущие новинки будут на основе процессоров MediaTek Dimensity 720, в случае с базовой моделью, и Snapdragon 750G в расширенном варианте устройства. Данных относительно объема чипа оперативной памяти, графической карте и других производственных возможностях пока нет. Также отсутствуют сведения о вместительности памяти флэш-накопителя и других характеристиках гаджета.

Главной «изюминкой» смартфонов Redmi Note 9 и его Pro-версии являются его стоимость и наличие объектива с разрешением в 108 мегапикселей. Таким будет главный датчик многомодульной основной камеры, разрешение других датчиков основной камеры и селфи-объектива пока производитель также не называет. При этом в смартфоне реализована 120-герцная частота обновления экрана, благодаря которой изображение на дисплее остается четким при самых неблагоприятных внешних условиях.

Что же до стоимости аппаратов, то младшая модель поступит в продажу с ценником в 100 долларов, за модификацию Redmi Note 9 Pro придется заплатить всего на 50 долларов больше. В магазинах Китая девайсы будут доступны уже со следующей недели. Однако глобальные версии Note 10 и Note 10 Pro можно будет приобрести только во второй половине декабря.