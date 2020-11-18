Дэвид Финчер назвал причину успеха фильма “Джокер”

18.11.2020, 12:17, Разное

Известный режиссер Дэвид Финчер назвал истинную причину успеха и популярности кассового фильма «Джокер». В целом он раскритиковал эту кинокартину, заявив, что она многим обязана ленте «Темный рыцарь».

Как считает Финчер, Тодд Филлипс написал совершенно неинтересный сценарий к фильму «Джокер». Он обвинил голливудские киностудии в поддержке потенциально кассовых кинопроектов, которые в итоге могут принести доход в миллиарды американских долларов, пишет портал Nation News.

Ранее сообщалось, что Финчер на четыре года заключил контракт с медиаресурсом Netflix. Режиссер уже сотрудничал с компанией, когда выходили кинопроекты «Охотник за разумом» и «Карточный домик».

Премьера «Джокера» состоялась в прошлом году. Главная роль в кинопроекте досталась актеру Хоакину Фениксу, который в итоге получил Оскар. Кассовые сборы ленты превысили миллиард долларов.