Боярский: «Артисты должны найти дополнительный источник доходов, а не ждать помощи от государства»

18.11.2020, 12:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Михаил Боярский написал пост—обращение к своим коллегам по шоу-бизнесу. Он убежден, что артисты, которые жалуются на потерю доходов из-за пандемии, должны найти дополнительный источник доходов, а не надеяться на помощь от государства.

По словам Михаила Боярского, он спокойно относится к возникшей жизненной ситуации. Актер отметил, что «мы богатыми не были и не нужно привыкать». Получать льготы от государства, по его мнению, для трудоспособного мужчины должно быть стыдно. Его глубокое убеждение, что даже представители такой «женской профессии, как актерская», не могут просить деньги. Мужчины должны зарабатывать любым способом, а каким именно, это уже их проблемы. Михаил Боярский, даже если бы государство предложило помощь, отказался бы от нее. Возможно, поддержка понадобилась артистам, которые действительно остались без работы. Но, он лучше бы пошел водить автомобиль, чем «стоял с протянутой рукой».

Ранее на резкое сокращение доходов из-за введения ограничительных мер пожаловался Лев Лещенко и Валерий Меладзе. Иосиф Пригожин, например, внес предложение освободить артистов от уплаты определенных налогов, а юмористка Елена Воробей призвала государство позаботиться о льготах на продукты для представителей шоу-бизнеса.